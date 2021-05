Elewacja z bluszczu, energia ze słońca, domki dla owadów i ptaków. Klub z ekstraklasy będzie miał "zielony" stadion

Ekologia wpisana w strategię klubu

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami

Dla osób z niepełnosprawnościami, oprócz najbardziej oczywistych ułatwień: jak toalety z udogodnieniami, miejsca na trybunach dostosowane do osób na wózku inwalidzkim czy zarezerwowane miejsca parkingowe, powstanie też dotykowa makieta obiektu i system nawigacyjno-informacyjny dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, a nawet stanowisko do audiodeskrypcji - słowem, nawet nie widząc, kibice będą wiedzieć co dzieje się na murawie.

Od sensacji do sensacji

Wtedy klub za... 9 złotych i 50 groszy kupił Bartłomiej Farjaszewski. Skąd taka kwota? - Pakiet akcji Warty Poznań S.A. to 10 tysięcy akcji. 500 ma stowarzyszenie, czyli klub sportowy Warta Poznań, pozostałe 9,5 tys. należały do Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej. Za jedną akcję zapłacono 1 grosz plus VAT. Trzeba jednak pamiętać, że poza akcjami, przejął on długi, które wynoszą obecnie około 700 tysięcy złotych - tłumaczył w sierpniu 2018 roku Michał Wieczorek, dzisiaj prezes klubu.