Drag queen i symulowanie podcinania gardła kukle z twarzą arcybiskupa. Do sądu trafił akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Markowi M., który podczas występu w poznańskim klubie miał symulować podcięcie gardła kukle symbolizującej abp. Marka Jędraszewskiego. Śledczy zarzucają oskarżonemu między innymi publiczne nawoływanie do zbrodni i do nienawiści na tle wyznaniowym.