W poznańskim zoo zamieszkają trzy słonice. Na razie przyjadą ich odchody

Poznańskie zoo poinformowało, że jesienią spodziewa się przyjazdu trzech nowych lokatorek - słonic z niemieckiego Wuppertalu. - Nasz samiec Ninio stanowczo może się w nich zakochać - uważa Ewa Zgrabczyńska, dyrektorka ogrodu. Najpierw Ninio ma się jednak przyzwyczaić do zapachu słonic. Dlatego ogrody wymienią się... odchodami.

O słoniu Ninio z poznańskiego zoo głośno zrobiło się w 2009 roku, gdy poznański radny Prawa i Sprawiedliwości nazwał go gejem. Według niego słoń, który wcześniej był mieszkańcem stołecznego ogrodu zoologicznego, nie był w Warszawie zainteresowany samicami, a kolegą. Jak mówił radny, nie dosyć, że lubił tylko kolegów, to jeszcze bił samice trąbą.

Afera z Ninio błyskawicznie przebiła się do zagranicznych mediów , o słoniu pisały i mówiły "Sky News", "Independent", czy "Daily Telegraph".

Czas na to, by został ojcem

Teraz zoo chce, by Ninio został ojcem. I specjalnie dla niego ściąga do Poznania słonice. - Ogrody zoologiczne działają jak Arki Noego (...) W ten sposób bardzo mocno angażujemy się w projekt ochrony słonia afrykańskiego, gatunku zagrożonego wyginięciem, który na naszych oczach przestaje niestety istnieć - tłumaczy Ewa Zgrabczyńska, dyrektorka zoo.

Samice dotrą do stolicy Wielkopolski z Wuppertalu. - Trzy słonice, cudowne, jeszcze w takim wieku, że Ninio stanowczo może się w nich zakochać, przyjeżdżają do Poznania już jesienią - poinformowała.

Nim to się stanie, między polskim i niemieckim ogrodem dojdzie do nietypowej wymiany. - Proces zacznie się od tego, że wymienimy się bardzo istotnie zapachami z zoo w Niemczech dlatego, że słonie muszą się poznać. Będzie się to odbywało poprzez wysyłanie odchodów - wyjaśnia Zgrabczyńska.