W szkole spadła winda, dwie osoby trafiły do szpitala

W Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu spadła zewnętrzna winda, której na co dzień używały osoby z niepełnosprawnościami. - Było w niej dwóch naszych pracowników, przewozili książki do biblioteki - relacjonuje dyrektorka placówki. Poszkodowani z urazami nóg trafili do szpitala.