Poznań. Bomba lotnicza w jeziorze. Znalazł ją płetwonurek

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o podniesieniu o 50 punktów bazowych stopy referencyjnej - do 1,75 procent. Mediana prognoz ekonomistów zakładała wzrost o 50 punktów bazowych. - Niech nikt nie uważa, że to podniesienie o 0,5 procent, to jest załatwienie sprawy, że to spowoduje jakieś silne wzmocnienie złotego albo zdusi inflację - nic podobnego - skomentował na antenie TVN24 profesor Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC Polska.