Zasłonili się "tajemnicą przedsiębiorstwa". Utajnione rozmowy o zarobkach w miejskich spółkach

Radni utajnili część posiedzenia komisji rewizyjnej

W czwartek o zarobkach w poznańskich spółkach rozmawiali miejscy radni z komisji rewizyjnej. Tę część posiedzenia jednak utajniono. Jak przypomina Przemysław Plewiński, radny Lewicy Centrum, zdarzyło się to po raz pierwszy od 1994 roku.

Jak to tłumaczono? - Będziemy omawiali cele zarządcze spółek. Według ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń i linii orzeczniczej sądów, może to stanowić tajemnicę spółki - wyjaśniał TVN24.pl Zbigniew Czerwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący komisji.

Pierwsza część posiedzenia, obejmująca kontrolę wydziału klimatu i środowiska, była dostępna dla wszystkich, druga - poświęcona analizie zarobków i zasad ich ustalania - odbyła się już za zamkniętymi drzwiami.

- Nie zaryzykuję sytuacji, w której doprowadzę, do ujawnienia rzeczy, które są poufne - przekonywał Wojciech Kręglewski, radny Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczący komisji.

Sprzeciwiali się temu działacze partii Razem.

- Nie udostępniamy ludziom informacji na temat tego, w jaki sposób prezydent dysponuje naszymi środkami pieniężnymi do uzyskiwania własnych celów politycznych - przekonywał Adam Jura-Czarnecki z Razem.

- Podnosicie państwo tajemnicę przedsiębiorstwa. To jest instytucja, która służy ochronie przed konkurentami. Konia z rzędem temu z państwa, kto mi wskaże, kto jest konkurentem MPK Poznań - odpowiadał Łukasz Garczewski z Razem.

Po wysłuchani głosów z sali, radni i tak przegłosowali utajnienie obrad. "Za" zagłosowało trzech radnych: Zbigniew Czerwiński i Ewa Jemielity z PiS oraz Wojciech Kręglewski (KO). Marcin Ruta (KO) oraz Adam Szabelski (Lewica Centrum) wstrzymali się od głosu.

Po wyjściu z sali działacze Razem nie kryli rozgoryczenia. - W Poznaniu płacimy prezesom miejskich spółek najwięcej w całej Polsce. Te pensje składają się z dwóch części, z pensji podstawowej i z bonusu. A bonus prezes dostaje, kiedy wypełni wszystkie tak zwane cele zarządcze. Pewnie wielu widzów i państwo też tutaj zgromadzeni znacie ten system, ma motywować. Tylko że on motywuje tylko wtedy, kiedy te cele zarządcze są ustawione na poziomie realizowalnym, ale ambitnym. Natomiast w Poznaniu wiele z tych spółek wszystkie cele zarządcze realizuje w 100 procentach co roku. Naszym zdaniem to oznacza, że te cele zarządcze są sztucznie ustawiane za nisko - podkreśla Łukasz Garczewski z Razem.

Utajnione zarobki

W lutym, podczas posiedzenia komisji, radny Czerwiński przekazał, że sprawdził średnie wynagrodzenia w spółkach wodociągowych. Udało mu się także ustalić zarobki członków zarządu znajdujących się w trudnej kondycji finansowej Międzynarodowych Targów Poznańskich. Te spółki nie są w 100 procentach miejskie, stąd ich zarządy nie są zobligowane do publikowania oświadczeń majątkowych. W MTP miasto ma blisko 97 proc. udziałów, w Aquanecie - ponad 77 proc.

Zapytany przez tvn24.pl o to, jakiego rzędu są to zarobki, odpowiada z szyderczym uśmiechem: - Jesteśmy liderem. W niektórych spółkach szefowie już nie mają konkurencji w Polsce. Na przykład spółki wodociągowe - to są zarobki jak w Hanowerze.

Dopytywany, o jakich konkretnie mówimy kwotach odpowiada: - Około miliona złotych.

Jak dodaje, członkowie zarządu MTP zarabiają od 800 do ponad 900 tysięcy złotych.

Spośród spółek miejskich, których członkowie zarządu są zobowiązani do publikowania oświadczeń w 2024 roku liderką była Justyna Litka. Szefowa Poznańskich Inwestycji Miejskich zarobiła 822 372,40 zł. Dziesięć innych osób w miejskich spółkach w 2024 roku otrzymało wynagrodzenie roczne przekraczające pół miliona złotych.

Justyna Litka, prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich - 822 372,40 zł .

Marcin Gołek, wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich - 757 921,71 zł (dodatkowo zarobił 4500 zł za pracę w roli doradcy prezydenta w urzędzie oraz 11 220,51 zł za zasiadanie w radzie nadzorczej Wrocławskich Inwestycji).

Tomasz Płóciniczak, wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich - 750 673,09 zł .

Michał Prymas, prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych - 781 971,44 zł.

Szymon Błażek, członek zarządu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych - 755 624,55 zł .

Andrzej Konieczny, prezes Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - 743 205,65 zł .

Krzysztof Dostatni, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 738 831,38 zł (dodatkowo 27 693 zł za zasiadanie w radzie nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej).

Jerzy Zalwowski, członek zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 678 722, 71 zł .

Marek Grzybowski, członek zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 672 832,08 zł .

Marcin Małyszczyk, prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów - 727 893,47 zł (kwota razem z zarobkami za zasiadanie w radzie nadzorczej Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi).

Patrycja Kalewska, członek zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów - 667 623,22 zł.

Nie znamy zarobków członków zarządów miejskich spółek w Poznaniu w 2025 roku poza jednym przypadkiem - Andrzeja Koniecznego, który po odwołaniu z funkcji prezesa Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (PTBS) musiał wypełnić oświadczenie majątkowe za 2025 rok. Wynika z niego, że w ubiegłym roku zarobił 809 875,61 zł. To o ponad 60 tysięcy złotych więcej niż zarobił rok wcześniej (743 205,65 zł).

Jak podkreślał Czerwiński, rady nadzorcze tych spółek, mając do wyboru "widełki", wybierały ich górną wartość.

W lutym radny Wojciech Kręglewski (KO) przyznał, że jest zszokowany wysokością zarobków w spółkach. Wspominał, że pamięta, jakie były zarobki prezesów przed rokiem 2016, gdy obowiązywały dość rygorystyczne zapisy ustaw kominowych, które przeciwdziałały tego typu sytuacjom. Jak mówił, w 2016 roku rząd i posłowie zmienili system, który ograniczał wynagrodzenia w sferze publicznej i ustanowiono prawo, które umożliwia kształtowanie tych wynagrodzeń na zupełnie innych zasadach.

