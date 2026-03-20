Poznań

Zasłonili się "tajemnicą przedsiębiorstwa". Utajnione rozmowy o zarobkach w miejskich spółkach

Mimo sprzeciwu na sali radni byli nieugięci
Radni utajnili część posiedzenia komisji rewizyjnej
Źródło: TVN24
Zarobki niektórych członków zarządów miejskich spółek w Poznaniu liczone są w setkach tysięcy złotych rocznie. W czwartek o pensjach, premiach i celach rozmawiali radni komisji rewizyjnej poznańskiej rady miasta. Obrady utajniono, a mieszkańców wyproszono z sali.

W czwartek o zarobkach w poznańskich spółkach rozmawiali miejscy radni z komisji rewizyjnej. Tę część posiedzenia jednak utajniono. Jak przypomina Przemysław Plewiński, radny Lewicy Centrum, zdarzyło się to po raz pierwszy od 1994 roku.

Jak to tłumaczono? - Będziemy omawiali cele zarządcze spółek. Według ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń i linii orzeczniczej sądów, może to stanowić tajemnicę spółki - wyjaśniał TVN24.pl Zbigniew Czerwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący komisji.

Radni zdecydowali o utajnieniu części posiedzenia
Źródło: TVN24

Pierwsza część posiedzenia, obejmująca kontrolę wydziału klimatu i środowiska, była dostępna dla wszystkich, druga - poświęcona analizie zarobków i zasad ich ustalania - odbyła się już za zamkniętymi drzwiami.

- Nie zaryzykuję sytuacji, w której doprowadzę, do ujawnienia rzeczy, które są poufne - przekonywał Wojciech Kręglewski, radny Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczący komisji.

Mimo sprzeciwu na sali radni byli nieugięci
Źródło: TVN24

Sprzeciwiali się temu działacze partii Razem.

- Nie udostępniamy ludziom informacji na temat tego, w jaki sposób prezydent dysponuje naszymi środkami pieniężnymi do uzyskiwania własnych celów politycznych - przekonywał Adam Jura-Czarnecki z Razem.

- Podnosicie państwo tajemnicę przedsiębiorstwa. To jest instytucja, która służy ochronie przed konkurentami. Konia z rzędem temu z państwa, kto mi wskaże, kto jest konkurentem MPK Poznań - odpowiadał Łukasz Garczewski z Razem.

Po wysłuchani głosów z sali, radni i tak przegłosowali utajnienie obrad. "Za" zagłosowało trzech radnych: Zbigniew Czerwiński i Ewa Jemielity z PiS oraz Wojciech Kręglewski (KO). Marcin Ruta (KO) oraz Adam Szabelski (Lewica Centrum) wstrzymali się od głosu.

Po wyjściu z sali działacze Razem nie kryli rozgoryczenia. - W Poznaniu płacimy prezesom miejskich spółek najwięcej w całej Polsce. Te pensje składają się z dwóch części, z pensji podstawowej i z bonusu. A bonus prezes dostaje, kiedy wypełni wszystkie tak zwane cele zarządcze. Pewnie wielu widzów i państwo też tutaj zgromadzeni znacie ten system, ma motywować. Tylko że on motywuje tylko wtedy, kiedy te cele zarządcze są ustawione na poziomie realizowalnym, ale ambitnym. Natomiast w Poznaniu wiele z tych spółek wszystkie cele zarządcze realizuje w 100 procentach co roku. Naszym zdaniem to oznacza, że te cele zarządcze są sztucznie ustawiane za nisko - podkreśla Łukasz Garczewski z Razem.

Jak funkcjonuje system premiowy w Poznaniu?
Źródło: TVN24

Utajnione zarobki

W lutym, podczas posiedzenia komisji, radny Czerwiński przekazał, że sprawdził średnie wynagrodzenia w spółkach wodociągowych. Udało mu się także ustalić zarobki członków zarządu znajdujących się w trudnej kondycji finansowej Międzynarodowych Targów Poznańskich. Te spółki nie są w 100 procentach miejskie, stąd ich zarządy nie są zobligowane do publikowania oświadczeń majątkowych. W MTP miasto ma blisko 97 proc. udziałów, w Aquanecie - ponad 77 proc.

Zapytany przez tvn24.pl o to, jakiego rzędu są to zarobki, odpowiada z szyderczym uśmiechem: - Jesteśmy liderem. W niektórych spółkach szefowie już nie mają konkurencji w Polsce. Na przykład spółki wodociągowe - to są zarobki jak w Hanowerze.

Dopytywany, o jakich konkretnie mówimy kwotach odpowiada: - Około miliona złotych.

Jak dodaje, członkowie zarządu MTP zarabiają od 800 do ponad 900 tysięcy złotych.

Zbigniew Czerwiński o zarobkach w poznańskich spółkach
Źródło: TVN24

Spośród spółek miejskich, których członkowie zarządu są zobowiązani do publikowania oświadczeń w 2024 roku liderką była Justyna Litka. Szefowa Poznańskich Inwestycji Miejskich zarobiła 822 372,40 zł. Dziesięć innych osób w miejskich spółkach w 2024 roku otrzymało wynagrodzenie roczne przekraczające pół miliona złotych.

  • Justyna Litka, prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich - 822 372,40 zł.
  • Marcin Gołek, wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich - 757 921,71 zł (dodatkowo zarobił 4500 zł za pracę w roli doradcy prezydenta w urzędzie oraz 11 220,51 zł za zasiadanie w radzie nadzorczej Wrocławskich Inwestycji).
  • Tomasz Płóciniczak, wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich - 750 673,09 zł.
  • Michał Prymas, prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych - 781 971,44 zł.
  • Szymon Błażek, członek zarządu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych - 755 624,55 zł.
  • Andrzej Konieczny, prezes Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - 743 205,65 zł.
  • Krzysztof Dostatni, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 738 831,38 zł (dodatkowo 27 693 zł za zasiadanie w radzie nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej).
  • Jerzy Zalwowski, członek zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 678 722, 71 zł.
  • Marek Grzybowski, członek zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 672 832,08 zł.
  • Marcin Małyszczyk, prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów - 727 893,47 zł (kwota razem z zarobkami za zasiadanie w radzie nadzorczej Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi).
  • Patrycja Kalewska, członek zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów - 667 623,22 zł.

Nie znamy zarobków członków zarządów miejskich spółek w Poznaniu w 2025 roku poza jednym przypadkiem - Andrzeja Koniecznego, który po odwołaniu z funkcji prezesa Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (PTBS) musiał wypełnić oświadczenie majątkowe za 2025 rok. Wynika z niego, że w ubiegłym roku zarobił 809 875,61 zł. To o ponad 60 tysięcy złotych więcej niż zarobił rok wcześniej (743 205,65 zł).

Jak podkreślał Czerwiński, rady nadzorcze tych spółek, mając do wyboru "widełki", wybierały ich górną wartość.

W lutym radny Wojciech Kręglewski (KO) przyznał, że jest zszokowany wysokością zarobków w spółkach. Wspominał, że pamięta, jakie były zarobki prezesów przed rokiem 2016, gdy obowiązywały dość rygorystyczne zapisy ustaw kominowych, które przeciwdziałały tego typu sytuacjom. Jak mówił, w 2016 roku rząd i posłowie zmienili system, który ograniczał wynagrodzenia w sferze publicznej i ustanowiono prawo, które umożliwia kształtowanie tych wynagrodzeń na zupełnie innych zasadach.

Komisja rewizyjna Rady Miasta Poznania
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: Filip Czekała /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Czytaj także:
Biżuteria licytowana przez Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim
Skarbówka miała licytować diamenty z gruzowiska. Zaskakująca zmiana planów
Katowice
Opady śniegu na Teneryfie po przejściu burzy Therese
Ulewy i śnieg na rajskiej wyspie. Wioska odcięta od świata
METEO
imageTitle
Za Tomasiakiem pierwszy skok na mamucie
EUROSPORT
Sanae Takaichi, Donald Trump
Premierka Japonii: jak na ciebie patrzę, Donaldzie, jest to dla mnie jasne
Świat
Chuck Norris
Legenda "epoki VHS-ów". Pod koniec kariery stał się kimś więcej
Świat
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku byłej premier Beaty Szydło. Już dziewięć osób z zarzutami
Białystok
Donald Trump
Niemcy o największym błędzie Trumpa. "Świat będzie musiał za to zapłacić"
BIZNES
Kontrole na bazarach
18 osób zatrzymanych na warszawskich targowiskach
WARSZAWA
Chuck Norris
"Kiedy przechodził przez ulicę, to samochody musiały się rozglądać"
Kultura i styl
Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyzna zmarł po wyjściu ze szpitala. Zarzuty dla lekarki
Rzeszów
Donald Trump prezydent USA
Trump chce uprzedzić regulacje stanowe. Oto ramy nowej polityki
BIZNES
Saperzy będą podejmować półtonową bombę (zdjęcie ilustracyjne)
Podczas remontu znaleziono niewybuch. Ewakuacja mieszkańców
WARSZAWA
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Jest wykonawca nowej hali na Skrze
WARSZAWA
Władimir Putin
Putin zaciera ręce. "Jest to jeszcze bardziej prawdopodobne"
BIZNES
Deszcz, deszczowo, wiosna
Zmiana pogody. W prognozach widać obfity deszcz
METEO
Karta płatnicza
Największy bank w Polsce ostrzega klientów przed utrudnieniami
BIZNES
shutterstock_2704390369
O to kłócą się politycy. Wyjaśniamy
Wiktor Knowski
shutterstock_2167280169
Hałas - cichy zabójca. Jak smog akustyczny wpływa na nasze zdrowie?
Anna Bielecka
imageTitle
Urban zdecydował. Ci Polacy zawalczą o mundial
EUROSPORT
Trzech 15-latków nękało rodzinę swojego rówieśnika
15-latkowie nękali rodzinę swojego rówieśnika. W ruch poszły petardy, jajka i butelki
Poznań
Zaminowanie cieśniny Ormuz
Śmiertelne strategie w cieśninie Ormuz. Tak walczą Iran i USA
BIZNES
Maciej Pesta
Nie żyje aktor Maciej Pesta. Miał 43 lata
Polska
Wiosna, kwiaty
Mamy astronomiczną wiosnę
METEO
Pustka technologiczna przy stacji metra Plac Wilsona
28 obiektów ma status "budowli ochronnych" w razie konfliktu. Pełna lista
WARSZAWA
Polscy żołnierze w bazie w Diwaniji
Polscy żołnierze ewakuowani z Iraku
Polska
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Drenaż portfeli. Nowe prognozy analityków
BIZNES
Poznań. Poboczem ominął korek
Omijał korek poboczem, wjechał na "czerwonym"
Poznań
17 noworodków było w stanie ciężkim, a dziewięcioro z nich zmarło
Po burzy wokół szczepień noworodków na gruźlicę NFZ wprowadza nowe rozwiązania
Zdrowie
Chuck Norris
Chuck Norris nie żyje
Kultura i styl
Iran. Zniszczenia w Teheranie po amerykańskich bombardowaniach (12.03.2026)
Polska wyśle wojsko na Bliski Wschód? Tusk ma apel, rzecznik prezydenta skomentował
Polska
