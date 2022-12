Perlatory, czujniki ruchu i stawianie na styropian - to uniwersytecki plan na oszczędności

Rzeczniczka uczelni nie pokazała nam planu liczącego 18 stron w formie fizycznej, mogliśmy zobaczyć go elektronicznie. Na spotkanie przyniosła tylko okładkę. To też forma oszczędności, których Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu szuka na każdym kroku. - Stworzyliśmy plan, w którym rozpisaliśmy dokładnie możliwe do zrealizowania zadania. Dotyczą one każdego, od władz uczelni poprzez kierowników jednostek czy poszczególnych budynków - opowiada Małgorzata Rybczyńska, rzeczniczka uczelni.