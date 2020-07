Śmiertelnie potrąciła na przejściu dla pieszych dziewczynkę, 69-latka usłyszała wyrok

Kierująca pojazdem 69-latka została skazana za spowodowanie wypadku, którego następstwem jest śmierć innej osoby. - Została jej wymierzona kara półtora roku pozbawienia wolności, oprócz tego na rzecz dwóch pokrzywdzonych osób zostały zasądzone nawiązki w wysokości po 50 tysięcy złotych. Orzeczony został też środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na maksymalny okres 15 lat – podał sędzia Janusz Śniatecki, przewodniczący wydziału penitencjarnego poznańskiego sądu okręgowego. Prokurator żądał kary dwóch lat pozbawienia wolności, obrońca chciał roku więzienia, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych pozostawił kwestię wymiaru kary do oceny i uznania sądu.

Według prawa, jeżeli następstwem wypadku komunikacyjnego jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca może trafić do więzienia nawet na osiem lat.

Tragedia na pasach

Reporter TVN24 rozmawiał z kobietą, która reanimowała dziecko. W chwili wypadku była w pobliskiej piekarni. Gdy usłyszała krzyk, wybiegła na zewnątrz sprawdzić co się stało.

- Dziewczynka była jeszcze przytomna. Reanimowałam ją około piętnastu minut, aż przyjechało pogotowie. Generalnie od innych brak zainteresowania. Autobusy nas mijały, nikt się nie zatrzymał. To chyba było najgorsze - mówiła kobieta.

Była przekonane, że ma "zielone"

- Podejrzana przyznała się do popełnienia tego czynu. Wyjaśniła, że była przekonana, iż ma zielone światło uprawniające do wjazdu na przejście dla pieszych. Nie potrafiła jednak racjonalnie wyjaśnić, na czym to przekonanie opiera – mówił Michał Smętkowski z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.