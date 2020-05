Umocnili 150-letni wiadukt zwykłą cegłą klinkierową i kostkami granitowymi. "Aż oczy bolą"

"Wygląda to słabo"

Jak przyznaje, nie czuje się ekspertem od renowacji, ale jako laika dziwi go zastosowanie takich materiałów. - Mam duże wątpliwości, co do sposobu uzupełnienia ubytków i zastosowania tam cegły klinkierowej. A do umocnienia skarpy - lepszy byłby stary, zwykły bruk, taki jak na ulicach Starego Miasta, niż taka kostka granitowa. To remont na lata. Jak coś robimy, to róbmy to ładnie i porządnie, zgodnie z kanonami estetyki - podkreśla.