22-letnia Ola zginęła pod kołami tramwaju. "Sprawdzała coś w telefonie, weszła na czerwonym świetle"

Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie śmierci 22-letniej Oli. Kobieta zginęła pod kołami tramwaju w Poznaniu. Według śledczych sama się przyczyniła do tragicznego wypadku.

Przez cztery miesiące poznańska prokuratura sprawdzała, co dokładnie wydarzyło się 2 grudnia na przejściu dla pieszych przy ul. Zamenhofa. To tam 22-letnia Ola, przechodząc przez pasy wpadła pod tramwaj. Młodej kobiety nie udało się uratować.

- Prokurator przeprowadził postępowanie dowodowe. Ustalił, że sama pokrzywdzona doprowadziła do sytuacji, której finałem był tragiczny wypadek. Młoda kobieta weszła na przejście dla pieszych, mimo że miała czerwone światło. Ponadto, gdy wchodziła na jezdnię sprawdzała coś w telefonie - mówi tvn24.pl Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

"Wciąż nie możemy uwierzyć w to, co się stało"

22-letnia Ola pochodziła z Koszalina. Do Poznania przyjechała na studia. Rodzice studentki od samego początku byli bardzo zaangażowani w wyjaśnienie okoliczności śmierci córki. Tuż po wypadku rozwiesili plakaty z jej zdjęciem i prośbą do świadków wypadku, by ci opowiedzieli śledczym jaki był przebieg zdarzenia.