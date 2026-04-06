Atakowała, obrażała i kazała "wracać do Ukrainy"

Do zdarzenia doszło w Poznaniu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Chodzi o sytuację, do której doszło 4 kwietnia o godzinie 23 na ulicy Święty Marcin. Na nagraniach, które opublikowano w mediach społecznościowych na profilu @poznanmoment słychać, jak kobieta wykrzykuje: "za dużo sobie tu pozwalacie", "wypier***** do Ukrainy”, "to jest ku*** Polska, a nie ku*** Ukraina".

Agresorka najpierw miała zaczepiać dwie nastolatki z Ukrainy. Potem zaatakowała 19-latkę - również obywatelkę Ukrainy, która stanęła w ich obronie. To właśnie ta kobieta poinformowała o sprawie policję.

Przyjęli zgłoszenie

Policjanci otrzymali zgłoszenie za pośrednictwem numeru alarmowego 112. - Policjanci z patrolu na miejscu nie zastali już kobiety, która atakowała słownie i fizycznie obywatelki Ukrainy. Zostały one pouczone, gdzie muszą pójść i co zrobić, żeby złożyć formalnie zawiadomienie - powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

W sieci szybko pojawiło się nagranie. - Widać na nim całe zajście. Policjanci skontaktowali się wtedy z jedną z Ukrainek i zaprosili ją do komendy, by złożyła zawiadomienie o przestępstwie polegającym na znieważeniu na tle narodowościowym. Takie zgłoszenie przyjęto wczoraj (w niedzielę - przyp. red.) - przekazał mł. insp. Borowiak.

Przesłucha ją prokurator

W tej sprawie policjanci zatrzymali w poniedziałek 35-latkę Polkę. Zgodnie z procedurami, kobieta zostanie przesłuchana przez prokuratora koordynatora do spraw przestępstw z nienawiści. Zostanie doprowadzona do prokuratury we wtorek. Wtedy też może usłyszeć zarzuty.

Wcześniej była notowana za naruszenie nietykalności, groźby karalne, znieważanie, kradzież, fałszerstwo dokumentu, oszustwo i prowadzenie auta pod wpływem alkoholu.

Za znieważenie na tle narodowościowym grozi kara do trzech lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD