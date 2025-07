Chcieli mu pomóc, odpłacił się agresją. Zarzuty za atak na ratowników medycznych

Ataki na ratowników medycznych i wodnych. Eksperci przypominają, że grozi za to kara więzienia Źródło: Katarzyna Czupryńska-Chabros/Fakty po Południu TVN24

Na jednym z peronów przy ulicy Radzyńskiej w Poznaniu, 29-latek potrzebował pomocy. Miało to miejsce we wtorek, około godziny 17. Mieszkaniec gminy Czempiń skarżył się na ból w klatce piersiowej. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Szybko okazało się, że konieczna będzie również interwencja policji.

- W trakcie oceny i badania mężczyzny, stał się on wyjątkowo agresywny i wulgarny wobec ratowników. Początkowo medycy nie reagowali na wyzwiska w swoim kierunku. Sfrustrowany brakiem reakcji mężczyzna, zaczął grozić ratownikom pobiciem, a następnie przeszedł do rękoczynów - zrelacjonował to, co działo się w karetce podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował ratowników Źródło: KMP Poznań

Zapadła decyzja o wezwaniu na miejsce policji. Zanim patrol dotarł, agresywny 29-latek zdążył już poszarpać udzielających mu pomocy. W ruch poszły też pięści. - Policjanci, którzy pojawili się na miejscu natychmiast obezwładnili napastnika i zatrzymali. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że w jego organizmie były ponad cztery promile alkoholu - przekazał Paterski.

Pacjent trafił do policyjnego aresztu. Z kolei poszkodowani ratownicy medyczni złożyli zawiadomienie o przestępstwie.

- Zebrany w toku sprawy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów kierowania gróźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej i znieważania funkcjonariuszy publicznych. Zatrzymanemu grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności - dodał rzecznik poznańskiej policji.

Ratownicy nauczą się samoobrony, policjanci oceny stanu zdrowia

Według policyjnych statystyk tylko w tym roku w Wielkopolsce odnotowano 36 sytuacji, w których agresywni pacjenci zaatakowali medyków. We wtorek Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu oraz przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Poznaniu podpisali porozumienie. Na jego mocy policyjni instruktorzy przeszkolą lekarzy oraz personel medyczny. Wszystko po to, by medycy wiedzieli jak skutecznie sobie poradzić z agresywnym pacjentem.

Ta współpraca ma również działać w drugą stronę. Personel medyczny ma nauczyć policjantów właściwej oceny stanu zdrowia uczestników interwencji.

