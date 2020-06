"Robiłam obiad, nagle zatrzęsły się ściany". Byli w domu, gdy zaczęła się rozbiórka. Bez pozwolenia

W domu, w którym mieszkała trzyosobowa rodzina, nagle zaczęły się trząść ściany. Okazało się, że właściciel budynku zaczął prace z użyciem ciężkiego sprzętu. Efekt? W domu nie da się już mieszkać. Inspektor nadzoru budowlanego: to było ogromne zagrożenie dla lokatorów.

Nielegalne prace

W związku z tym nadzór budowlany podjął decyzję o wstrzymaniu robót rozbiórkowych. Właściciel został zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia terenu. Ze względu na liczne naruszenie konstrukcji budynku, nie ma możliwości jego dalszego użytkowania.

- Nie byłem świadkiem w momencie, gdy rodzina opuściła budynek, natomiast do robót rozbiórkowych przystąpiono w sytuacji, w której ten lokal był zamieszkiwany, pewnie z pełną świadomością - podkreśla Łukaszewski.

W porę opuścili budynek

Zarówno matka, jak i jej dwaj synowie zdążyli opuścić dom. Nikomu z nich nic się nie stało. Nie mieli jednak szansy nawet zabrać rzeczy. W środę do budynku, w którym mieszkała rodzina, weszli strażacy i zabrali z niego m.in. dokumenty i lekarstwa.

Spróbują się porozumieć

Właściciel domu i działki dysponuje nimi od kilkunastu lat. W sprawie zapadł wyrok eksmisyjny, ale do tej pory nie był on egzekwowany. Zgodnie z prawem w przypadku eksmisji właściciel obiektu musi zapewnić lokal zastępczy lokatorom.

- Został wezwany na poniedziałek, by przedstawił nam wszystkie dokumenty. Chcemy dowiedzieć się, czy powołał osobę kierującą rozbiórką. Zostaną podjęte decyzje o ewentualnych sankcjach dla inwestora, który prowadził roboty budowlane z naruszeniem prawa. Prowadzenie takich prac nie jest przestępstwem, a jedynie wykroczeniem. Grozi za to mandat w wysokości do 500 złotych Ale zupełnie inną kwestią jest sprowadzenie niebezpieczeństwa na tych ludzi - zaznacza Łukaszewski.