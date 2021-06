Od pół roku z placu budowy wywożą śmieci, końca nie widać. Kosztowało to 70 milionów, dołożyli kolejne 20

Jeszcze 25 lat temu na Naramowicach pasły się krowy. Potem zaczęły wyrastać tam kolejne domy i bloki. Ale za osiedlami nie poszły w parze nowe drogi dojazdowe. Efekt był taki, że ulica Naramowicka była stale zakorkowana. Gdy prezydentem Poznania został Jacek Jaśkowiak, zdecydował o budowie trasy tramwajowej do tej dzielnicy. Wraz z nią powstaje planowana od lat ulica nowa Naramowicka i dwupoziomowe skrzyżowanie ulic Naramowickiej i Lechickiej. I właśnie to ostatnie miejsce stało się poznańską puszka Pandory.

- Wykryte śmieci to między innymi gruz, żużel, szkło oraz złom. Są to odpady zmieszane, zanieczyszczone, o bardziej jednolitej strukturze, co powoduje, że wyodrębnienie frakcji musi być przeprowadzone mechanicznie w instalacji. Wysypisko może mieć kilkadziesiąt lat – informowała Maja Chłopocka-Nowak z Poznańskich Inwestycji Miejskich.