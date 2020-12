Zamówił pizzę i nie chciał za nią zapłacić. Policja: dostawcy groził nożem

Z telefonu kolegi zamówił pizzę, a gdy przyszło za nią zapłacić, zaczął grozić nożem dostawcy. Poznańska policja początkowo zatrzymała w tej sprawie 16-letniego właściciela telefonu. Potem okazało się, że to nie on odpowiada za rozbój, a stać za nim miał jego starszy kolega.

Do napadu doszło w środę 2 grudnia. - Tego dnia do komisariatu Policji na Grunwaldzie przyszedł 56-latek, który zgłosił, że chwilę po północy na ulicy Kopanina został zaatakowany nożem przez mężczyznę, któremu dostarczył zamówione jedzenie. Na szczęście poszkodowany nie został ranny – przekazała st. sierż. Marta Mróz z poznańskiej policji. Mężczyzna, który miał zaatakować dostawcę pizzy, początkowo chciał zapłacić za zamówienie kartą. Terminal odrzucił jednak transakcję. Wtedy klient poinformował kierowcę, że zaraz podejdzie jego kolega, który ureguluje należność, a on sam odszedł w stronę baraków.