Na monitoringu zobaczyli dwie leżące na ulicy osoby. Jedna nie żyła, druga została zatrzymana

Ciało mężczyzny znaleziono w nocy z soboty na niedzielę przed wejściem do poznańskiego parku Wilsona.

- Około godziny 1 w nocy operator monitoringu zauważył dwie osoby, które leżały przy wejściu do parku Wilsona. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, jedna z nich zaczęła uciekać . Druga, jak się okazało, nie żyje - powiedział Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.

Ustalają co się stało

Policja ustala teraz tożsamość zmarłego. Na razie nie wiadomo, co spowodowało jego śmierć. Na poniedziałek zaplanowano sekcję. - Będziemy czekali na wyniki sekcji, która dadzą nam, mam nadzieję, odpowiedź na pytanie o to, co było przyczyną śmierci tego mężczyzny - podaje Święcichowski.