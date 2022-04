Udawała zapłakaną córkę, wyłudziła ponad 50 tysięcy złotych. Policja publikuje portret pamięciowy "kurierki"

czytaj dalej

Ludmyła Denisowa, ukraińska rzeczniczka praw człowieka, powiedziała we wtorek, że żołnierki, które trafiły do rosyjskiej niewoli, były poddawane torturom. Kobiety miały być zmuszane do rozbierania się do naga, obcinano im włosy, niektóre miały być zmuszane do udziału w propagandowych materiałach.