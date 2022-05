Uczniowie z Poznania w finale konkursu NASA

Uczniowie "Łejery", czyli Szkoły Podstawowej nr 83 im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu, od pięciu lat uczestniczą w projekcie "Odyseja Umysłów". To międzynarodowy program edukacyjny, który działa od ponad 40 lat. Projekt jest realizowany w formie konkursu, w którym bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z sześciu kontynentów. Nad konkursowym "problemem" dostosowanym do poszczególnych grup wiekowych pochylają się drużyny, które szukając rozwiązania muszą wykorzystać swoją wiedzę z wielu różnych dziedzin i niekonwencjonalnie ją wykorzystać.

Polecą do Stanów Zjednoczonych

W tym roku to właśnie sześcioosobowa drużyna uczniów z ósmej klasy "Łejerów" wraz z trenerem zdobyła Mistrzostwo Polski. Oznacza to, że będą reprezentować Polskę na Światowych Finałach Odysei Umysłu. - Zajmowaliśmy się problemem piątym, który brzmiał: Życie to cyrk. Chodziło o to, że wymyśliliśmy młodą osobę, która zemdlała z powodu rachunków za wodę, za prąd i paliwo. A ostatnie pieniądze przegrała w karty. Dlatego przeniosła się do świata cyrku, w którym zobaczyła sztuczki z udziałem zwierząt oraz clowna i następnie wróciła do świata normalnego - mówi Olivia, członkini drużyny odyseuszy.