Odręcznie piszą ulotki i rozdają je przechodniom. Dzieci walczą o nowe boisko przy szkole

Chcą mieć nowe boisko, żeby "grać, tańczyć, biegać i być jeszcze bardziej aktywnym". Co ze starym? Jeszcze działa, ale tu już nawierzchnia wydeptana, a tam gdzieś coś się zapada. Szału nie ma, ale może być i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 75 w Poznaniu o tym wiedzą. A co więcej nie czekają z założonymi rękami. O swoim marzeniu mówią głośno dorosłym. Budowę boiska już zgłoszono jako projekt w budżecie obywatelskim. Teraz dzieci zawzięcie zachęcają do głosowania.

Kilka dni temu Elżbieta Sobańska wychodziła ze swojej pracowni w centrum Poznania. Było około godziny 18, padał deszcz. Zamykając drzwi usłyszała za swoimi plecami cichutki głosik: "mam zapytać tą panią?". Gdy się obróciła, obok stała już mała dziewczynka z odręcznie wypisaną ulotką. -Zapytała czy mogę zagłosować na budowę ich nowego boiska. Wyjaśniła mi krok po kroku, na którą stronę internetową trzeba wejść, żeby oddać głos na ich projekt w poznańskim Budżecie Obywatelskim - opowiada pani Elżbieta.

Obok takiego zaangażowania dzieci trudno przejść obojętnie. Pani Elżbieta opisała całą sytuację w mediach społecznościowych, opublikowała zdjęcie ulotki i wsparła budowę boiska swoim głosem.

- Te dziewczynki, które w deszczu chodziły i rozdawały własnoręcznie zrobione ulotki po prostu bardzo mnie ujęły. Jestem pełna podziwu dla ich zaangażowania i tego, że po prostu im się chciało. Tego dnia mogły robić wszystko: bawić się, grać w coś, ale one zachęcały do głosowania. Ulotki też mogły wydrukować, ale nie zrobiły tego. Zadały sobie dużo trudu i własnoręcznie wszystko napisały. Takiego zaangażowania, szczerości i determinacji można im tylko pozazdrościć. Wiem, że te uczennice były też ze starszą osobą, która się nimi opiekowała, ale i tak podejście do obcej osoby i poproszenie jej o coś wymaga odwagi, a one ją miały. Gratuluję takiej postawy - mówi pani Elżbieta.

Uczniowie bardzo się zaangażowali Elżbieta Sobańska

Marzą o boisku

Szkoła Podstawowa imienia Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu znajduje się przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 3. Uczniowie klas I-III i IV-VIII mają do dyspozycji stare boisko ze sztuczną nawierzchnią, które spełnia jeszcze normy bezpieczeństwa, ale jego stan i wygląd pozostawia wiele do życzenia. "Nawierzchnia trawiasta jest już bardzo zużyta i nieestetyczna, a podłoże w pewnych momentach się pozapadało" - czytamy w opisie projektu. Nowe boisko to spora inwestycja, na którą szkoły nie stać. Na budowę infrastruktury potrzeba 600 tysięcy złotych.

Nawierzchnia była już kilka razy naprawiana SP nr 75

- O środki na takie inwestycje zwykle zabiega się właśnie w ramach budżetu obywatelskiego. Jeśli nam się powiedzie, pozyskane pieniądze wykorzystamy na opłotowanie boiska, nową nawierzchnię i wygospodarowanie takiej części, która nadawałaby się jako miejsce do spożycia śniadania na świeżym powietrzu. To ważne zwłaszcza teraz w pandemii, kiedy dzieci jak najwięcej czasu powinny spędzać na świeżym powietrzu - opowiada tvn24.pl dyrektorka szkoły Katarzyna Sołtysiak.

Dzieci, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły - wszyscy liczą na nowe boisko SP nr 75

Boisko do siatkówki, piłki ręcznej, koszyków, squasha oraz ścianka wspinaczkowa - plany są ambitne. Po co tylko ten wysoki parkan dookoła?

- Szkoła znajduje się na terenie Starego Miasta. Wiele osób upatrzyło sobie nasze boisko jako miejsce do wieczornych spotkań towarzyskich, często spożywany jest tam alkohol. Niestety podczas takich spotkań te osoby niszczą nam boisko i brudzą. Mamy problem z utrzymaniem porządku. Nasi pracownicy obsługi dzień w dzień zaczynają o 6 rano od obchodu i sprzątania właśnie tego kwartału. Uczniowie też widzą, że panowie naprawiają im rano ławeczki, a następnego dnia te znów są zepsute. Dlatego wszyscy bardzo chcielibyśmy mieć już nowe boisko, takie na miarę XXI wieku - tłumaczy dyrektorka.

Wszystkie ręce na pokład

Ulotka, którą otrzymała pani Elżbieta to nie jest oddolna inicjatywa jednej czy dwóch uczennic. Bo w Szkole Podstawowej nr 75 zaangażowani są wszyscy: dzieci, rodzice, nauczyciele, dyrekcja, a nawet absolwenci. Każdy ma jakiś własny pomysł, każdy próbuje pozyskać jak najwięcej głosów dla projektu.

- To jest taka nasza wspólna akcja, która zjednoczyła całą społeczność. Nagraliśmy dwa filmiki, zrobiliśmy happening, rodzice wydrukowali ulotki, ale część uczniów przygotowała też swoje. Działamy razem. Po tym okresie, kiedy dzieci miały zdalne nauczanie, bardzo chętnie w ten nurt projektowy wchodzą. To im też pozwala budować relacje, stworzyć atmosferę normalnego funkcjonowania. Dzieci są stęsknione za działaniem. Oczywiście podczas nauczania zdalnego też prowadziliśmy różne projekty wewnętrzne i z instytucjami oraz debaty, ale to było na odległość, a to nie to samo. Nic nie zastąpi kontaktu w realu - mówi Sołtysiak.

Mają poczucie, że coś od nich zależy

W szkole dużo się dzieje. Wszyscy zabiegają o ten budżet obywatelski. Pytanie, czy najmłodsi uczniowie w ogóle wiedzą o co walczą? Czym jest wspomniany budżet obywatelski i jak z tego tortu ukroić spory kawałek właśnie dla siebie.

- Wiedzą i to zasługa wychowawców edukacji wczesnoszkolnej, którzy w prosty, przystępny sposób wytłumaczyli dzieciom jak to działa. Tak uczymy je nie tylko postawy obywatelskiej, ale też szacunku dla dobra wspólnego oraz myślenia o wspólnej przestrzeni jako takiej, którą każdy z nas może w jakiś sposób zagospodarować. Przecież przestrzeń miejska to nie jest tylko miejsce dla polityków czy urzędników jak to często postrzegają dzieci. To jest też przestrzeń dla nich samych i dzieci mogą na to realnie wpływać. Nasi uczniowie cieszą się, bo mają poczucie, że coś od ich głosu może zależeć - opowiada dyrektorka.

Dzieci przygotowały też banery, które pojawiły się na płocie szkoły TVN24

Nie bez znaczenie jest też to, że swego wsparcia udzielili im znani sportowcy, z których część to absolwenci szkoły. W spocie promującym budowę boiska wystąpili między innymi: Szymon Ziółkowski (mistrz olimpijski w rzucie młotem z Sydney), Jan Szymański (brązowy medalista w łyżwiarstwie szybkim z Soczi), Michał Jeliński (mistrz olimpijski w wioślarstwie z Pekinu).

- Mamy nadzieję, że nam się uda. To jest oddolna inicjatywa, która rzuca wiele światła na temat relacji społecznych i tego jakie w ludziach drzemie dobro i chęć do działania społecznego - podkreśla Sołtysiak.

- Cieszę się, że szkoła uczy dzieci obywatelskiej postawy i, że warto o coś się starać, że warto głosować. Tak młodzi uczą się, że wybory i głosowanie ma sens - dodaje Elżbieta Sobańska.

GŁOSOWANIE W POZNAŃSKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM KOŃCZY SIĘ JUŻ 22 PAŹDZIERNIKA. PROJEKT BUDOWY BOISKA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 75 ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE NR 9 - STARE MIASTO.

Autor:aa/ tam

Źródło: TVN24