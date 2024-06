czytaj dalej

Jeśli chodziło o wschód słońca, cóż, to na pewno nie jest rzecz dobra, bo nie należy chodzić po dachach, ale żeby to była jakaś straszna zbrodnia, to tak bym tego nie określił - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, pytany o incydent z udziałem Dariusza Mateckiego na dachu budynku sejmowego. Zapowiedział jednak "co najmniej pouczenie" dla posła jego klubu. - Jeżeli było gorzej, to wtedy będą dalej idące konsekwencje - dodał.