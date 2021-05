Zmarła trzyletnia dziewczynka ugodzona nożem. Zarzut i tymczasowy areszt dla jej matki

Sąd w Poznaniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące kobiety podejrzanej o zabójstwo kilkuletniej córki – przekazał w środę wieczorem prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Wcześniej 26-latka przyznała się do zabójstwa trzyletniego dziecka. Ugodzona nożem dziewczynka zmarła w trakcie operacji w szpitalu.

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek przed południem w Poznaniu na Łazarzu. - Przed godziną 11 otrzymaliśmy informację z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że na ulicy Winklera w Poznaniu doszło do ugodzenia nożem trzyletniej dziewczynki – informował Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

"Miała głęboki uraz serca"

Dziewczynka trafiła w ciężkim stanie do szpitala. Tam zmarła w trakcie operacji.

- Dziewczynka miała głęboki uraz serca. Nie udało się uratować tego dziecka – powiedział dr n. med. Paweł Daszkiewicz, dyrektor naczelny Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jak zaznaczył, dziecko trafiło na stół operacyjny zaraz po przewiezieniu do szpitala.

Przyznała się do winy

W związku ze sprawą zatrzymana została 26-letnia matka. Kobieta była trzeźwa. - Matka dziewczynki nie miała niebieskiej karty, policja wcześniej nie otrzymywała zgłoszeń z tego adresu – podał Borowiak.

W środę przed południem została przeprowadzona sekcja. - Wstępne ustalenia co do przyczyny zgonu stanowiły podstawę do postawienia zarzutu – zaznaczył prokurator. Dodał, że kobieta zadała córce trzy ciosy kuchennym nożem w okolice serca. Wcześniej 26-latka próbowała dusić dziecko.

Matka dziewczynki usłyszała zarzut zabójstwa. - Kobieta przyznała się do winy – przekazał Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Sąd zdecydował o areszcie tymczasowym

Później w środę prokurator Wawrzyniak poinformował, że poznański sąd tymczasowo aresztował kobietę na trzy miesiące.

Zaznaczył, że śledczy będą wnioskować o przeprowadzenie sądowo-psychiatrycznego badania poczytalności podejrzanej. Za zabójstwo 26-latce grozi kara pozbawienia wolności od ośmiu lat, 25 lat więzienia albo dożywocie.

Kobieta złożyła wyjaśnienia

Kobieta złożyła wcześniej obszerne wyjaśnienia, opisując przebieg tragicznego zdarzenia. - Twierdzi, że chciała popełnić samobójstwo, a że nie chciała zostawiać dziecka samego, to najpierw je zabiła, a potem nie była w stanie targnąć się na swoje życie – wyjaśniał prok. Wawrzyniak. - Od dłuższego czasu planowała taki sposób zakończenia życia swojego i dziecka. Przygotowywała się do tego wcześniej – dodał.

Po zranieniu córki kobieta zadzwoniła do znajomego i poinformowała go o tym, co zrobiła. To on zawiadomił policję.

