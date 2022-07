Poznań. Trzydziestu neonatologów złożyło wypowiedzenia. Szpital odniósł się do ich żądań

Przewodniczący Poznańskiego Związku Zawodowego Neonatologów dr med. Łukasz Karpiński poinformował w czwartek, że 30 czerwca grupa około 30 neonatologów z dwóch oddziałów szpitala przy ul. Polnej złożyła wypowiedzenie umów o pracę . "Zgodnie z przepisami kodeksu pracy do dnia 30 września bieżącego roku zespół pracuje w dotychczasowym systemie, zapewniając bezpieczeństwo dzieciom zdrowym i chorym" – zaznaczył. Jak dodał, złożone wypowiedzenia to "desperacki krok", a lekarze mają nadzieję, iż dzięki temu "dyrekcja GPSK w Poznaniu zyska dodatkowe argumenty i podejmie intensywne rozmowy z przedstawicielami władz".

Chcą zmian w systemie pracy

Karpiński wyjaśnił, że od wiosny lekarze prowadzą negocjacje z dyrekcją placówki, która ma chcieć zmienić formę zatrudniania medyków. - Są próby zmiany modelu zatrudnienia w naszym szpitalu na model kontraktowy, co postrzegamy jako niebezpieczeństwo dla naszego zespołu - powiedział. Przyznał, że zatrudnienie neonatologów na kontrakcie może potencjalnie wpłynąć na zmniejszenie ich wynagrodzeń. Dodał, że medycy oczekują od dyrekcji podwyższenia swoich pensji. Wskazał, że z zespołu neonatologów pracujących w szpitalu, z uwagi na lepsze warunki zatrudnienia w innych placówkach, zaczynają odchodzić poszczególni lekarze. Karpiński wskazał, że próby zatrudnienia lekarzy na kontraktach mają być tłumaczone przez dyrekcję placówki potrzebą oszczędności. - Nie chcemy, żeby było to robione kosztem personelu i kosztem jakości opieki - zaznaczył.

"Braki specjalistów z dziedziny neonatologii dotyczą całej Polski"

Poprosili o wsparcie ministra zdrowia, wojewodę, marszałka i szefową NFZ

"Trzy spośród czterech postulatów zostały natychmiast spełnione"

Dyrekcja Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wydała w piątek oświadczenie dotyczące sprawy neonatologów. Podkreślono w nim, że kierownictwo placówki od 25 kwietnia prowadzi intensywne rozmowy ze związkiem zawodowym neonatologów. "Trzy spośród czterech postulatów związku zostały natychmiast spełnione. Czwarty wniosek, dotyczący nieprzeciętnie wygórowanych żądań finansowych, jest dzisiaj niemożliwy do spełnienia" – zaznaczono. "Doceniając najwyższej klasy profesjonalizm i zaangażowanie naszych neonatologów, chcielibyśmy spełnić oczekiwania finansowe tych pracowników, ale uznanie żądań przekraczających wielokrotnie stawki innych specjalistów zatrudnionych w naszym szpitalu będzie niesprawiedliwe, niemoralne i doprowadzi do błyskawicznej niewypłacalności szpitala. Oczekiwane podwyżki do kwot przekraczających 45 tys. brutto miesięcznie dla pojedynczego lekarza neonatologa (18,5 mln zł w skali roku) sprawią, że szpital na Polnej zostanie zamknięty" – podkreślono w oświadczeniu. Władze szpitala poinformowały również, że aktualne wynagrodzenia 29 lekarzy neonatologów pochłaniają jedną czwartą wszystkich pieniędzy, jakie NFZ daje na neonatologię. Wskazano też, że przeciętne zarobki medyka tej specjalizacji w GPSK sięgają 23 tys. zł brutto miesięcznie. "W toku negocjacji zaproponowano lekarzom neonatologom 24-procentową podwyżkę wynagrodzenia. Propozycję tę odrzucił związek, uznając ją za ubliżającą" – podano w oświadczeniu. Dodano, że jako alternatywne rozwiązanie dyrekcja GPSK zaproponowała medykom zawarcie umowy kontraktowej na trzy miesiące z pełną gwarancją powrotu na umowę o pracę, by mieć czas na dalsze rozmowy.