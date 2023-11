Tramwaj znaleziony na działce. Z kupy złomu zrobili perełkę

Ma 93 lata, z czego 34 zamiast na torach, stał na trawie. Wagon tramwaju, który 20 lat temu znaleziono na jednej z działek pod Poznaniem przeszedł renowację. Teraz wygląda, jakby dopiero co opuścił fabrykę. - Każdy będzie mógł się przekonać, jak podróżowano przed laty - mówi Waldemar Łosiak z MPK Poznań.

Tuż po II wojnie światowej w Poznaniu brakowało tramwajów. Te udało się ściągnąć ze Szczecina, z którym Poznań w 1945 roku łączyły silne więzy. Prezydentem został urzędnik z Poznania Piotr Zaremba, a motorniczy z Poznania uczyli prowadzenia tramwajów mieszkańców nowego polskiego miasta.

Tramwaj z niską podłogą

W grudniu 1945 r. Poznań pozyskał od Szczecina 16 wagonów silnikowych i 14 wagonów doczepnych, które ściągnięto do miasta w styczniu i lutym 1946 r.

Po II wojnie światowej podjęto decyzję o zakupie używanych wagonów ze Szczecina MPK Poznań

Wśród tych drugich był wagon o numerze bocznym 502, który w Poznaniu otrzymał nowy numer 423. Wagon S2D wyprodukowany był w Waggonfabrik Wismar w 1930 roku na zamówienie przedsiębiorstwa tramwajowego ze Szczecina. Po usunięciu niewielkich zniszczeń wojennych jeszcze w tym samym roku został wprowadzony do eksploatacji.

Wagon na linii 10 na ulicy Roosevelta Fritz van der Gratz / ze zbiorów MPK Poznań

Wagon środkową część miał niskopodłogową, na podwyższonych dwóch krańcach znajdowały się przedziały z ławkami. W Poznaniu nazywano go "Dużym Szczeciniakiem" i służył mieszkańcom do 1970 roku.

Trafił na działkę

Wtedy wycofany z eksploatacji wagon został sprzedany i zaadaptowany na... altankę ogrodową. W tej właśnie formie przetrwał do 2004 roku. W 2003 roku na jednej z działek w podpoznańskim Suchym Lesie został wypatrzony przez miłośników komunikacji miejskiej.

W latach 70. Szczeciniaki Duże wycofano z eksploatacji i sprzedano jako altany na działki Jakub Gielniak | KMPS

Był w opłakanym stanie. - Jego ściany się już przewracały, dach zapadał, koła były zardzewiałe - wspomina Waldemar Łosiak, inspektor do spraw historii z Biura Komunikacji Społecznej MPK Poznań.

Altanka w środku Marcin Jurczak / KMPS

Ale mimo to stał się łakomym kąskiem dla przewoźników z Poznania i Szczecina. To poznaniacy jednak przekonali do sprzedaży ówczesnego właściciela. Przez lata stał jednak w zajezdniach pod gołym niebem i czekał na remont generalny. Klub Miłośników Pojazdów Szynowych próbował jego remont sfinansować w ramach budżetu obywatelskiego, jednak projekt przepadł w głosowaniu. Aż w końcu, po blisko 20 latach, MPK znalazło środki na ten cel.

Trzecie życie

Remont przeprowadzili pracownicy Stacji Obsługi i Remontów MPK Kraków. We wtorek zaprezentowali oni, jak wagon wygląda po renowacji.

Tramwaj po renowacji MPK Poznań

Jak mówił Mariusz Szałkowski, wiceprezes MPK Kraków, największym wyzwaniem było to, by ocalić jak najwięcej oryginalnych części z tramwaju. Te oczyszczono i zakonserwowano. Do tego wykorzystano naprawione stare części z innych modeli, a resztę elementów, których nie dało się zdobyć lub naprawić, odtworzono na wzór oryginalnych.

Wagon wyremontowano w Krakowie MPK Poznań

- To dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo Poznań od lat, w miarę możliwości, rozbudowuje flotę taboru historycznego. Nie zapominamy o swojej przeszłości i chcemy w sposób atrakcyjny przekazywać ją młodszym pokoleniom. Chyba nie ma na to lepszego sposobu niż przywracanie do ruchu zabytkowych pojazdów, aby każdy mógł się przekonać, jak podróżowano przed laty – powiedział Łosiak.

Po oficjalnej prezentacji i odbyciu pierwszego przejazdu z zajezdni tramwajowej Podgórze do pętli Borek Fałęcki wyremontowany tramwaj S2D został przygotowany do wyjazdu, a następnie załadowany na specjalną lawetę, która zawiezie go do Poznania, gdzie wróci na torowiska, choć już nie do ruchu liniowego, a na linie turystyczne.

