Poznań Wjechała na czerwonym na pasy. 11-latka na hulajnodze potrącona przez auto

Poznań. 11-latka na hulajnodze spowodowała kolizję na ulicy Szwedzkiej

Nagranie pokazujące to zdarzenie opublikował serwis Stop Cham. Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 16. Na ulicy Szwedzkiej w Poznaniu kierujący autem potrącił dziewczynkę jadącą hulajnogą elektryczną na przejściu dla pieszych z przejazdem dla rowerów.

- Jak ustalili na miejscu policjanci, kierująca hulajnogą 11-latka wjechała na przejazd rowerowy na czerwonym świetle i została potrącona przez kierującego Mazdą - wyjaśnia podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Jak przekazał, kierowca próbował uniknąć zderzenia, zjeżdżając na prawy pas ruchu. Mimo to uderzył w kierującą hulajnogą, a następnie zderzył się z jadącą obok Hondą.

Sprawa znajdzie finał w sądzie

W wyniku zdarzenia Mazda i kierująca hulajnogą zjechali na prawe pobocze. 11-latce została udzielona pomoc medyczna na miejscu. Szczęśliwie nic poważnego jej się nie stało.

- Z ogólnymi potłuczeniami została przekazana na miejscu pod opiekę matki - wyjaśnia Paterski.

Z uwagi na wiek sprawcy kolizji, policjanci skierowali sprawę do rozpatrzenia przez sąd.

