Alarmują, że ujęcie wody dla miliona gospodarstw może być zagrożone. Z powodu poszukiwań ropy i gazu

Poznańska spółka wodociągowa Aquanet alarmuje - ujęcie wody dla 70 procent mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego może być zagrożone. Wszystko przez poszukiwania złóż gazu i ropy bezpośrednio przy największym ujęciu wody dla aglomeracji poznańskiej.

Aquanet natychmiast zareagował i wyraził swój sprzeciw. - Uważamy, że zaopatrzenie ludności w wodę do picia powinno mieć priorytet w stosunku do innych działalności - podkreśla Dorota Wiśniewska, rzecznik prasowa spółki.

Wniosek o wyłączenie obszaru dookoła ujęcia wody wysłali do ministra klimatu i środowiska, a do premiera, wicepremiera, prezydenta, Ministra Infrastruktury, prezesa Wód Polskich i samorządowców, których sprawa dotyczy - wnioski o interwencję. Bo zdaniem Aquanetu, w wyniku prac poszukiwawczo-wydobywczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego istnieje ryzyko wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw wody dla Poznania i aglomeracji poznańskiej.

Badania i tak ruszyły

Tymczasem badania już się rozpoczęły. Potwierdza to biuro PR Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). Jak poinformowali, potrwają one jeszcze dwa tygodnie.

"Prace prowadzone są zgodnie z decyzjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Nie ma żadnego zagrożenia dla ujęcia wody w wyniku badań sejsmicznych, ponieważ są to badania całkowicie bezinwazyjne. Nie niosą ryzyka degradacji środowiska i nie wiąże się z nimi żadne ryzyko pogorszenia jakości wody z ujęcia Mosina - Krajkowo. Nie stanowią również zagrożenia dla zgromadzonych tam zasobów wody ani dla samego ujęcia i jego funkcjonowania. Tym bardziej, że w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody Mosina–Krajków nie będą wykonywane żadne prace badawcze, a w strefie ochrony pośredniej ujęcia pomiary zostaną ograniczone do czasowego rozlokowania bezprzewodowych czujników oraz wykonania punktów wzbudzania fali sejsmicznej przy pomocy pojazdów wibrosejsmicznych. Geofizyka Toruń nie będzie wykonywała żadnych odwiertów w strefie ochrony bezpośredniej ani pośredniej ujęcia wody" - czytamy w mailu od spółki.

Geolog: skutki mogą wyjść nawet po kilkunastu latach

Geolodzy pracujący dla Aquanetu jednak nie podzielają tej opinii. Ich zdaniem efekty tych badań mogą wyjść nawet po kilkunastu latach. - Przepływ wody w gruncie odbywa się z prędkością około 300 metrów na rok, czyli około jeden metr na dzień. Jeśli wibracje są prowadzone kilometr czy 5 kilometrów od ujęcia, to łatwo policzyć, że zabarwienia czy zanieczyszczenia mogą dopłynąć po kilku latach a nawet dziesięciu czy piętnastu do ujęcia i wtedy stwierdzimy, że jednak coś się wydarzyło - mówi Ireneusz Chomicki, starszy geolog Aquanetu.

Co gorsza, wbrew informacjom z PGNiG, badania prowadzone są także w strefie ochrony bezpośredniej. A to jest zabronione.

W czwartek rano pracownicy spółki wodociągowej podczas obchodu tego terenu natknęli się na sześć geofonów, czyli urządzeń służących do rejestrowania drgań sejsmicznych. - To jest teren zamknięty, odgrodzony, wyraźnie oznakowany, są tablice, które informują, że jest to teren ujęcia wody poznańskiego systemu wodociągowego i informujące o zakazie wstępu. Tymczasem ktoś tu wszedł i porozstawiał te geofony. To tak jakby ktoś wszedł komuś na ogród i coś sobie rozstawił - nie kryje oburzenia Wiśniewska.