"Matki z objawami COVID-19 odwiedzały dzieci w szpitalu". Szpital wprowadza ograniczenia i testy

"Wiem, że to trudne"

- Stanowi to sytuację, która zagraża zdrowiu nie tylko jej własnego dziecka, ale i pozostałych małych pacjentów oraz personelu. Stąd apel do rodziców, żeby byli odpowiedzialni. Jeśli mają objawy, to niech nie narażają innych i zrezygnują z odwiedzin. Wiem, że to trudne - mówi prof. Jan Mazela, kierownik Kliniki Zakażeń Noworodka w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym w Poznaniu.