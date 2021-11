Śmierć matki i dziecka podczas porodu. Szpital ma zapłacić dwa miliony odszkodowania

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 30 października 2009 r. Jak podawał "Głos Wielkopolski", poród miał odbywać się bez komplikacji do momentu, gdy lekarz zdecydował się na użycie chwytu Kristellera. To metoda obecnie niedopuszczona do stosowania, grożąca poważnymi konsekwencjami dla matki i dziecka. Polega na ucisku na dno macicy.