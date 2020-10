"Są udary, zawały, nowotwory. Czasem o tym zapominamy, myśląc tylko o zakażeniach koronawirusem"

Zdaniem prof. dr hab. n. med. Pawła Chęcińskiego, ordynatora Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii szpitala MSWiA w Poznaniu szpital polowy dla osób zakażonych koronawirusem można stworzyć w pustych teraz halach Międzynarodowych Targów Poznańskich. - To lepsze rozwiązanie od przekształcania do tego celu innych placówek medycznych - mówił. - Ludzie cały czas chorują, tak jak przed pandemią. Są udary, zawały serca, nowotwory. Czasem o tym zapominamy - dodał.

W piątek rano dyrekcja Szpitala MSWiA w Poznaniu otrzymała pismo z wielkopolskiego oddziału NFZ, w którym Fundusz zwrócił się z pytaniem, ilu pacjentów jest w lecznicy i ilu można wypisać lub przekazać do innych jednostek. Wszystko w związku z planem utworzenia drugiego szpitala jednoimiennego w Poznaniu. Wojewoda miał pomysł, by przemianować właśnie szpital MSWiA.

Pacjenci się bali, lekarze grozili zwolnieniami. I podkreślali, że taka decyzja mogłaby skutkować narażeniem zdrowia i życia ich pacjentów. - Nie bardzo wiem, co mam zrobić z tymi, którzy czekają w kolejce do leczenia – chorych z tętniakami aorty, z krytycznym niedokrwieniem. To są chorzy, którym będzie trzeba amputować kończyny, wysyłać do szpitali powiatowych, w których nie uzyskają fachowej pomocy – mówił ordynator Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński. W placówce przebywa około 180 chorych.