Szpital likwiduje oddział patologii ciąży. Lekarze: decyzja niezrozumiała i szkodliwa, patrzy się tylko na zyski

Wykorzystywany w 40 procentach rocznie? Lekarze: w tych danych nie ma wielu pacjentek

Lekarze: likwidacja niezrozumiała i szkodliwa

Działający kilkanaście lat oddział był uznawany za wzorcowy. Według rankingu Fundacji Rodzić Po Ludzku oddział ginekologiczno-położniczy w Szpitalu im. F. Raszei w Poznaniu od lat był najlepszym w mieście. Lekarze podkreślają też, że mimo ogólnej tendencji spadkowej liczby porodów, w ich szpitalu - w stosunku do wcześniejszego roku - liczba porodów zwiększyła się. Teraz może się to zmienić.

"Likwidacja jest niezrozumiała i w oczywisty sposób szkodliwa, a wręcz groźna dla pacjentek ciężarnych i rodzących z terenu miasta Poznania i okolic. Spowoduje drastyczne obniżenie ilości pacjentek przyjmowanych do porodów, przeniesienie obciążenia na inne Oddziały Położnicze w mieście, a z czasem zmniejszenie ilości wykonywanych procedur ginekologicznych i de facto w dalszej perspektywie likwidacje całego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Jest to zadziwiające, że to takiej sytuacji dochodzi w Polsce - kraju, w który, tak duże nakłady finansowe przekazywane są na politykę prorodzinną, w mieście Poznaniu, które uchodzi za nowoczesne i wspierające młodych mieszkańców" - napisali lekarze w apelu w obronie likwidowanego oddziału, który skierowali m.in. do ministrów zdrowia oraz rodziny i polityki społecznej.