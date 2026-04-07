Poznań

Prąd wrócił do szpitala. Kilkanaście godzin działał w trybie awaryjnym

Szpital przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu z powodu wtorkowej awarii prądu musiał ograniczyć działanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i wstrzymać pracę poradni specjalistycznych. Uruchomiono agregaty prądotwórcze, które zasilają placówkę. Naprawa usterki zajęła kilkanaście godzin.

Do awarii doszło we wtorek po godzinie 12. - Korzystamy z zasilania awaryjnego - agregatów prądotwórczych - ale nie ma zagrożenia życia i zdrowia dla pacjentów - zaznaczała Zuzanna Pankros, rzecznik prasowy szpitala.

Usuwanie usterki zajęło kilkanaście godzin. Szpitalny Oddział Ratunkowy dopiero po północy wznowił przyjmowanie pacjentów.

W środę przed południem placówka przekazała w komunikacie, że awaria została zażegnana. "Dziękujemy pacjentom oraz mieszkańcom za wyrozumiałość i przepraszamy za wszystkie utrudnienia spowodowane wczorajszą sytuacją" – podał szpital.

Do awarii doszło na terenie szpitala. Enea Operator, dostawca energii w Poznaniu, nie otrzymał żadnego zgłoszenia o braku dostawy prądu do placówki.

Jak działał szpital?

Przez kilkanaście godzin awaryjnie zasilane były wszystkie szpitalne oddziały, a także blok operacyjny, szpitalny oddział ratunkowy i oddział intensywnej opieki medycznej. By zmniejszyć zużycie energii, lecznica wstrzymała prace poradni specjalistycznych czy placówki podstawowej opieki zdrowotnej. - Tomograf i rezonans magnetyczny działają tylko w nagłych sytuacjach zagrażających życiu - relacjonowała rzeczniczka.

Zapewniała, że szpital ma wystarczające zapasy paliwa dla agregatów prądotwórczych.

Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica