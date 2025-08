Szczury w kanalizacji. "Stołują się w najlepsze"

Szczury w poznańskiej kanalizacji Źródło: Aquanet

Zdjęcia szczurów pochodzą z monitoringu sieci. Wszystkie wykonano w lipcu. - To są zdjęcia z kilku miejsc z Poznania - wyjaśnia Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet.

"Co tam robią? Stołują się w najlepsze! A to dlatego, że przez zlewy i toalety ciągle trafiają do nich resztki jedzenia" - opisała spółka na Facebooku.

"To nie jest tak, że jest to jakaś plaga"

- Uspokajam, to nie jest tak, że teraz szczurów jest więcej, że jest to jakaś plaga. Absolutnie nie. Szczur w kanale jest, był i pewnie niestety będzie. Są tam dlatego, że jako mieszkańcy spłukujemy resztki jedzenia, zlewamy do zlewu i zwyczajnie dostarczamy i nim pożywienie. My jako mieszkańcy - mówi Ciupka.

Wrzucenie zdjęć szczurów ma charakter edukacyjny. Aquanet w ten sposób przypomina, że to co zostanie z obiadu powinno trafić do pojemnika "bio", a tłuszcze i oleje należy zlewać do pojemnika i zawozić na gratowisko.

- Cały czas apelujemy o to, żeby do kanalizacji nie trafiały odpady i resztki jedzenia, które trafiać nie powinny i po prostu tę sieć zaśmiecają - podkreśla Ciupka.

Olej nie do zlewu, chusteczki nie do toalety

Niestety zachowania mieszkańców się nie zmieniają - wciąż trafiają do kanalizacji resztki jedzenia, tłuszcze, oleje.

- Z tłuszczami i olejami jest też taki ogromny problem, że one się nie rozpuszczają w wodzie, w związku z czym sprzyjają powstawaniu zatorów, co za tym idzie do awarii i zwiększenia też kosztów eksploatacji - wyjaśnia rzecznik spółki.

Jak mowi, plagą są cały czas "we wszystkich wodociągach jak kraj długi i szeroki" nawilżane chusteczki i inne rzeczy, które są wrzucane do toalet. - Potem sprawiają one sporo kłopotów w eksploatacji sieci i procesie w oczyszczalniach. Im mniej takich zachowań i im więcej świadomości tym lepiej, bo sieć będzie funkcjonowała lepiej, taniej i z mniejszą presją na środowisko - kwituje Ciupka.