Jednego dnia zaszczepili 940 osób. "Można więcej"

Przy sześciu stanowiskach pielęgniarskich swoją dawkę przyjęło ponad 3800 osób z grupy zero. Rekord padł w czwartek, kiedy zaszczepiono 940 pacjentów. - Można więcej, natomiast musimy pamiętać, że będziemy też podawali drugie dawki. Dlatego na jeden czas musimy planować osoby na pierwszą dawkę z grupy populacyjnej oraz podanie drugich dawek grupie zero. Dlatego teraz maksymalnie nie działamy, żeby zostawić nasze moce przerobowe na połączenie się dwóch grup jednocześnie – tłumaczy dr Springer.

"Zamówienie widnieje jako częściowo realizowane"

Wiele wskazuje na to, że kadra placówki po weekendzie będzie pracowała na mniejszych obrotach. Po godzinie 12 w sobotę szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował: "Wstrzymujemy transport 330 tys. szczepionek dla grupy zero do szpitali węzłowych do momentu, gdy Pfizer dostarczy nam harmonogram dostaw".