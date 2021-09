Największy punkt szczepień w Wielkopolsce zawiesza działalność

Ostatnie szczepienia

Na stronie internetowej szpitala poinformowano, że ostatnie planowe szczepienia osób, które zarejestrowały się na szczepienie, zostaną wykonane w środę, 15 września. Wiadomo, że to grupa około 150 osób. Ci, którzy przyjęli pierwsze dawki na terenie MTP, po drugą porcję preparatu będą musieli się zgłosić do nowego wyznaczonego miejsca. - Punkt chcemy przenieść do szpitala na Szamarzewskiego i będziemy tam nadal szczepili. Duży punkt szczepień jest w tej chwili niepotrzebny - powiedział Cofta. We wtorek na stronach rządowych podano, że w pełni zaszczepionych - czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson - jest w Polsce ponad 19 mln 123 tys. osób.