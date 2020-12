Przycinali drzewa i nagle zapadła się ziemia. Wtedy zobaczyli betonowy korytarz

Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu podczas prac pielęgnacyjnych w Parku Wieniawskiego odkryli przypadkiem wejście do schronu. "Parki na Starym Mieście kryją jeszcze wiele tajemnic" - komentują pracownicy miejskiej spółki. Poznańska Grupa Eksploracyjna sprawdziła, co kryją podziemne korytarze.

Betonowa pokrywa pękła pod naporem

Zbadali słabe punkty

Sprawdzili też jak wygląda zabezpieczenie wejść do szczelni, bo to jedyne "słabe punkty" konstrukcji. – Do samej szczeliny nikt nie wpadnie. One są tak zbudowane, ze można po nich chodzić, jeździć. Ale wejścia do nich już nie są do tego przystosowane. Gdyby tu, w parku Wieniawskiego, płyty były widoczne, nikt na nie wjeżdżałby ciężkim sprzętem – wyjaśnia Rembikowski.