Poznań Przyjeżdżał z Berlina do Polski i atakował młode kobiety. Pięć ofiar w dwóch miastach Oprac. Michał Malinowski |

Obywatel Turcji Husajin A. usłyszał pięć zarzutów, w tym między innymi gwałtu. Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl

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Historię Turka opisała jako pierwsza "Gazeta Wyborcza". Mężczyzna na co dzień mieszkał w Berlinie, a do Polski przyjeżdżał z transportami baklawy. To tu, w Poznaniu, na początku maja 2025 roku, rozpoczął swój przestępczy proceder na terenie naszego kraju. Najpierw w autobusie, gdy napastował młodą kobietę. Dzień później w tramwaju jego ofiarą padła 18-latka. Husajin A. najpierw zaczął się o nią ocierać kroczem, a gdy młoda kobieta wysiadła z tramwaju, mężczyzna śledził ją. Na szczęście 18-latce udało się uciec.

- Bałam się, odwracałam się za siebie. Stanęłam przy oknie i ten mężczyzna przystawił się do mnie. Zaczął się o mnie ocierać. Zamarłam wtedy. Nie ruszałam się, nie odzywałam. Byłam w szoku i nie byłam w stanie wydać z siebie żadnego dźwięku. Jestem pewna, że osoba, która siedziała za mną, widziała, co się działo. Nikt nie zareagował. Myślałam, że się uwolniłam, ale zaczął za mną iść. Mówił po niemiecku. Powiedziałam, że nic nie rozumiem i uciekłam - relacjonuje Martyna, jedna z poszkodowanych kobiet.

Obywatel Turcji Husajin A. usłyszał pięć zarzutów, w tym między innymi gwałtu Źródło zdjęcia: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl

W przypadku kolejnej, trzeciej ofiary Turek stał się o wiele bardziej agresywny. Do zdarzenia doszło również w jednym z poznańskich tramwajów. Tym razem poszkodowanej kobiecie nie udało się uciec. Mężczyzna dogonił ją w parku Cytadela i zgwałcił.

Napadał młode kobiety, został zatrzymany w Szczecinie

Policja rozpoczęła poszukiwania 47-latka. Mundurowi mieli informacje, że posługuje się językiem niemieckim. Opublikowali wizerunek podejrzanego. Odzewu jednak nie było.

- Czuliśmy, że mamy do czynienia z nietypowym przestępcą. Człowiek mówiący w innym języku, który próbuje zamaskować swoje pochodzenie, albo rzeczywiście wywodzi się spoza Polski - mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

W lipcu 2025 roku Husajin A. pojawił się w Szczecinie. Działał według podobnego schematu. Najpierw napastował w tramwaju kobietę, a później zaatakował 10-letniego chłopca idącego na zajęcie sportowe. Jak podała "Gazeta Wyborcza", mężczyzna zaprowadził go do toalety w budynku mieszkalnym, użył przemocy, a następnie wykorzystał seksualnie.

O obu tych zdarzeniach zostali zaalarmowani szczecińscy policjanci. W akcję włączono również operatorów monitoringu, którzy skupiali się na przystankach komunikacji miejskiej. 47-latek został zauważony na jednym z przystanków, gdzie zaczepiał kobietę, najprawdopodobniej swoją kolejną ofiarę. Wówczas mężczyzna został zatrzymany.

Husajin A. usłyszał pięć zarzutów, w tym gwałtu. Grozi mu dożywocie, ponieważ jedna z ofiar nie ukończyła 15 lat. Mężczyzna był wcześniej wielokrotnie karany za przestępstwa na tle seksualnym.