Liczyła się każda minuta. Policyjny śmigłowiec przetransportował serce

Na ten niezwykle cenny dar oczekiwał pacjent, dla którego była to jedyna szansa na życie. Decydujący był czas i sprawna organizacja. Serce potrzebne do przeszczepu zostało w ciągu półtorej godziny dostarczone policyjnym śmigłowcem z województwa zachodniopomorskiego do Wrocławia.

Przeszczep serca był jedyną szansą na uratowanie życia jednego z pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. Gdy tylko okazało się, że potrzebny narząd jest w innej placówce medycznej - w jednym ze szpitali w Zachodniopomorskiem - koordynator do spraw transplantacji wrocławskiego szpitala poprosił o pomoc policję.

- Podjęto decyzję, by w tym przypadku to lotnicy z Sekcji Lotnictwa Policyjnego w Poznaniu wykonali to niezwykle ważne zadanie. Wczoraj przed południem wystartowali ze swojej bazy, by dotrzeć na lądowisko w bliskiej odległości od szpitala, z którego organizowano transport narządu - mówi insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP.