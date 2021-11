Twierdzili, że mają go na "sekstaśmie". Szantażowali mężczyznę, żądali pieniędzy

Poznańscy policjanci zatrzymali trzy osoby, które miały zmuszać mężczyznę do przekazania im kilkudziesięciu tysięcy złotych. Twierdzili, że mają nagranie z jego intymnego spotkania z kobietą i opublikują je, jeśli nie otrzymają pieniędzy. Zatrzymanym grożą trzy lata więzienia.

- Sprawcy, którzy kontaktowali się z pokrzywdzonym, próbowali zmusić go do przekazania im kilkudziesięciu tysięcy złotych - tłumaczy we wtorek młodszy aspirant Marta Mróz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Mężczyzna zgłosił sprawę 27 października, poinformował wówczas policjantów z Komisariatu Policji Poznań-Północ, że jest szantażowany.