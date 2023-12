Studenci okupują akademik. Uczelnia prosi ministerstwo o pomoc

Meteor zastąpił Jowitę

Rektor wstrzymuje sprzedaż

Przedstawiciele protestujących poinformowali, że jeszcze w piątek wieczorem doszło do spotkania z kanclerzem uczelni, podczas którego przekazano mu postulaty protestujących. "Pierwszy postulat to konkretny plan i termin remontu Jowity. Chcemy, żeby Jowita znowu stała się tanim akademikiem, czyli żeby wróciła do swojej pierwotnej funkcji. Nasz drugi postulat to też konkretny plan i ramy czasowe rozwoju zasobu mieszkaniowego UAM - chcemy żeby akademików było coraz więcej, żeby były one tanie i dostępne dla wszystkich studentów. Nasz trzeci postulat to są tanie publiczne stołówki i pokoje socjalne. Nie zgadzamy się na to, co obecnie dzieje się na uczelni, czyli outsourcing usług do prywatnych firm. Wiadomo, że prywatny biznes chce po prostu zarobić jak najwięcej, więc studentów nie stać na te posiłki na uczelniach" – przekazano w trakcie sobotniej konferencji.