Strażnicy i przyrodnicy przenosili ropuchy przez jezdnię

Rozpoczął się czas migracji poznańskich ropuch szarych. Masowo przechodzą przez ulicę Warmińską żeby dotrzeć do pobliskiego stawu. Niestety, nie wszystkim się to udaje. - Znaleźliśmy kilkanaście martwych osobników - zaalarmowali lokalni przyrodnicy. Na miejsce pojechał patrol straży miejskiej, który apelował do kierowców o omijanie tej trasy. Strażnicy przyłączyli się też do wolontariuszy - łapali, mierzyli płazy i przenosili je przez jezdnię.

O tym, że rozpoczęła się masowa migracja ropuch, przyrodnicy poinformowali strażników miejskich w piątek. Płazy zaczęły przeprawiać się przez ulicę Warmińską i tory kolejowe, które biegną wzdłuż drogi. "Migrują do Stawu Golęcińskiego. Niestety wiele z nich nie przetrwa tej wędrówki, ginąc pod kołami samochodów" napisali członkowie zespołu "Akcja Płotek". To grupa poznańskich przyrodników-wolontariuszy, którzy od 2018 roku monitorują migracje płazów w tej części miasta.

"To tak niewiele, a może uratować życie wielu osobników"

- Strażnicy dołączyli do wolontariuszy, którzy wyłapywali płazy. Wszystkie złapane ropuchy mierzyli, spisywali i przenosili do stawu - wylicza. Jednocześnie ponawia apel o zmianę trasy, kieruje go do kierowców i rowerzystów, którzy mają zamiar tamtędy przejeżdżać. - To tak niewiele, a może uratować życie wielu osobników ropuchy szarej. Prosimy o wybranie drogi przez Sołacz - sugeruje.