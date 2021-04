Piesza potknęła się i wpadła na tory. Motorniczy pokazuje nagranie ku przestrodze

O dużym szczęściu może mówić kobieta, która spadła z peronu na przystanku wprost pod nadjeżdżający tramwaj. Gdyby nie refleks motorniczego, który wyhamował pojazd, mogłoby dojść do tragedii.

Nagle wpadła na torowisko

Chwilę później kobieta zamiast na chodnik stawia nogę już poza nim i spada na torowisko. Motorniczy zaczyna gwałtownie hamować i dzwonić. Kobieta błyskawicznie podnosi się, wskakuje z powrotem na peron i odchodzi. Gdy jednak nie refleks motorniczego, najprawdopodobniej zostałaby potrącona przez tramwaj. Szczególnie, że w momencie zdarzenia padał deszcz, a co za tym idzie droga hamowania na śliskich torach wydłuża się.

Zaledwie dwa kilometry dalej na przejściu dla pieszych przy ul. Zamenhofa pod kołami tramwaju zginęła 22-letnia Ola. Do tragedii doszło 2 grudnia 2020 roku. Według prokuratury młoda kobieta weszła na przejście dla pieszych, mimo że miała czerwone światło. Z tymi ustaleniami nie zgadzają się rodzice 22-latki. Postępowanie zostało umorzone pod koniec lutego, rodzina Oli złożyła odwołanie od tej decyzji. Ich zdaniem wciąż jest wiele wątpliwości co do okoliczności tego zdarzenia.