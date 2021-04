Była gigantyczna kolejka po kwiaty z promocji, może być kara. Sanepid wszczął postępowanie

Kolejka zakręcała

"Wszystkie obowiązujące obostrzenia zostały przekroczone"

- Postępowanie wszczęto z powodu nieprzestrzegania obowiązujących w czasie pandemii norm prawnych i wytycznych, m.in. brakiem dezynfekcji rąk w wejściu do obiektu, nie zachowano obowiązkowego dystansu, nie przestrzegano obowiązującego limitu klientów – wyliczyła Cyryla Staszewska, rzeczniczka poznańskiego sanepidu. Jak przyznała dokładna liczba osób, które odwiedziły festiwal roślin nie jest znana, ale momentami w imprezie miały brać udział setki kupujących. Teraz organizatorowi imprezy może grozić kara w wysokości od 10 tys. zł do 30 tys. zł. Już wiadomo, że podobne kiermasze roślin doniczkowych planowane są w innych miastach.

Oprócz targu przy Stadionie Miejskim w Poznaniu w weekend funkcjonowały dwa punkty pobrań wymazów na obecność koronawirusa. Pacjenci mają tam do dyspozycji dwa namioty, w których pobierane są próbki do badania. Jeden namiot przeznaczony jest dla pacjentów zmotoryzowanych, wjeżdża się do niego samochodem, do drugiego zgłaszają się pacjenci piesi.