Gigantyczna kolejka po kwiaty. Obok robili testy na koronawirusa

Kolejka zakręcała

Mecz, targ i testy

Oprócz targu przy Stadionie Miejskim w Poznaniu funkcjonują obecnie dwa punkty pobrań wymazów na obecność koronawirusa. Pacjenci mają do dyspozycji dwa namioty, w których pobierane są próbki do badania. Jeden namiot przeznaczony jest dla pacjentów zmotoryzowanych, wjeżdża się do niego samochodem, do drugiego zgłaszają się pacjenci piesi.