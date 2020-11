Spuszczają wodę z Jeziora Maltańskiego w Poznaniu

Odłowią wszystkie ryby

Dno pokaże się poznaniakom za mniej więcej trzy tygodnie. - Będziemy mogli rozpocząć właściwe czyszczenie: będzie to polegało na usunięciu namułów i wszystkiego, co mieszkańcy przez ostatnie cztery lata do jeziora wrzucili. Ostatnio wyłowiliśmy z dna 20 ton śmieci i 2,5 tysiąca ton namułów - wylicza.