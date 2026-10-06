Poznań Archiwum X rozwiązało sprawę sprzed 17 lat. Podejrzany siedział już w więzieniu Filip Czekała |

Piła. Archiwum X rozwiazało sprawę gwałtu z 2009 roku Źródło wideo: KWP Poznań Źródło zdj. gł.: KWP Poznań

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Sprawa dotyczy wydarzeń z 2009 roku. Po zmroku w centrum Piły młoda kobieta została zaatakowana przez nieznanego napastnika, zaciągnięta w ustronne miejsce i brutalnie zgwałcona. O sprawie powiadomiła policję.

Obława i śledztwo nie przyniosły jednak rezultatów. "Materiały dowodowe, które wówczas zabezpieczyli funkcjonariusze, nie pozwoliły na identyfikację podejrzanego. Sprawa została umorzona. Po wielu latach do tej sprawy powrócili policjanci z poznańskiego Archiwum X" - informuje młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Znaleźli go w więzieniu

Zabezpieczone na miejscu przestępstwa ślady poddano ponownej ekspertyzie biologicznej. Wykorzystując nowoczesne metody badawcze, eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu wyodrębnili pełny profil DNA należący do mężczyzny.

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"Zakładając, że jest to sprawca, jego poszukiwaniem zajęli się nasi oficerowie z Archiwum X. Przez trzy lata tropili tego człowieka, aż wreszcie natrafili na niego w jednym z zakładów karnych" - wyjaśnia Borowiak.

Tam 47-letni Arkadiusz W., mieszkaniec Piły, odbywał wyrok za napad. "Kiedy zostały przeprowadzone badania porównawcze, okazało się, że jego profil pasuje idealnie do śladów biologicznych, pozostawionych i odnalezionych na miejscu tego zgwałcenia" - tłumaczy Borowiak.

Mężczyzna usłyszał zarzuty i przyznał się do zarzucanego przestępstwa. "Mężczyzna to wielokrotny recydywista. W przeszłości był wielokrotnie notowany przez policję za groźby karalne, pobicia, kradzieże, rozboje oraz wyłudzenia. Za zarzucane przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia" - podsumowuje Borowiak.