Zapaśnik zmarł po pobiciu przed klubem. Ruszył proces

"Bał się spojrzeć w oczy rodzinie Dominika"

Adwokat Olgierda M. pytał świadka o to, jakie informacje otrzymywał od lekarzy ratujących życie brata i jakie procedury stosowano w szpitalach, w których przebywał pobity Dominik Sikora. Po rozprawie mówił dziennikarzom, że jego klient jest gotów ponieść konsekwencje za to, co zrobił, a nie za to, co mu się przypisuje. - Chciałbym, by nie wydawano pochopnie wyroku w tej sprawie. Istotą tego postępowania jest to, że czym innym jest czyn, zdarzenie, czym innym kwestia śmierci człowieka. Zrównanie mojego klienta z zabójcą jest w świetle materiału dowodowego nieuprawnione. O tym, co było przyczyną tego zdarzenia będą opowiadać świadkowie. Sąd oceni, co się stało, dlaczego się stało, kto i co powiedział i co sprowokował - powiedział adwokat Artur Tarnawski.