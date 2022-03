Poznań. Śluby w bibliotece. "Hasło 'nowy rozdział w życiu' nabiera nowego znaczenia"

Do tej pory w Poznaniu śluby cywilne odbywały się w Wadze Miejskiej, czyli budynku, który znajduje się na tyłach Ratusza. W sobotę 19 marca następuje jednak zmiana. "Z uwagi na trwającą przebudowę płyty Starego Rynku, która uniemożliwia prowadzenie uroczystości w dotychczasowej lokalizacji, postanowiono przenieść ceremonie do siedziby Biblioteki Raczyńskich" - poinformowały władze miasta.

Nowy rozdział w życiu

Ceremonie będą się od teraz odbywać w wyremontowanych, zabytkowych wnętrzach gmachu biblioteki przy placu Wolności. - Urząd Stanu Cywilnego zwrócił się do biblioteki z pytaniem o możliwość udostępnienia sali, a ponieważ mamy budynek, w którym skończyła się modernizacja i sale są bardzo piękne, udało się dojść do porozumienia. Śluby będą się odbywały w sali, którą nasi czytelnicy zapamiętali jako salę do spotkań - opowiada TVN24 Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.