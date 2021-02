"Odeszła nagle, zostawiła wyłom w naszych sercach". Zoo straciło słonicę Lindę

Nagle zaniemogła, nie wiadomo dlaczego. We wtorek słonica Linda przewróciła się i już się nie podniosła. Na pomoc zwierzęciu ruszyli pracownicy zoo oraz 22 strażaków. Wspólnie przez kilka godzin próbowali postawić słonicę na nogi. Bezskutecznie.

Z informacji przekazanych przez rzeczniczkę ogrodu zoologicznego wynika, że 35-letnia słonica zaniemogła we wtorek. Pracownicy zoo nie potrafili ustalić, co mogło przyczynić się do nagłego pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia. Swoje działania konsultowali m.in. z austriackimi specjalistami zajmującymi się słoniami afrykańskimi.