"Pani Wiesiu, pani będzie ładnie wyglądać"

Przez epidemię COVID-19 nie mieli zbyt wielu możliwości, by się spotkać, ale to nie ograniczyło ich kreatywności. Zespół Dziennych Domów Pomocy, który na co dzień odpowiada m.in. za kluby seniora w Poznaniu, ogłosił konkurs dla swoich podopiecznych.

Pomysł zaczerpnięto z popularnego internetowego wyzwania, polegającego na odtworzeniu znanych dzieł sztuki za pomocą fotografii. - Naszej terapeutce zawdzięczamy to, że pomyślała, iż można ten pomysł przenieść na nasz grunt. Wcale nie było to takie proste. Trochę czasu zajęło nam dopasowanie odpowiednich dzieł do osób i ich charakteru, żeby to wszystko ładnie i spójnie wyglądało - opowiada Aneta Kustal-Toporek, kierowniczka ZDDP nr 5 w Poznaniu.