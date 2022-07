Sędzia rezygnuje z urzędu, pisze o "złej atmosferze" i "konflikcie ze starymi sędziami". W tle postępowanie prokuratury

czytaj dalej

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 141 dni. Sekretarz stanu USA Antony Blinken stwierdził, że zbrodnie na Ukrainie to nie są działania pojedynczych, bandyckich oddziałów, ale pasują one do wyraźnego wzorca w każdej części Ukrainy okupowanej przez rosyjskie wojska. Jak dodał, pasują też do wzorca, wedle jakiego działała Rosja w czasie konfliktów w Czeczenii, Syrii, czy na Ukrainie w 2014 roku. W środkowej części kraju doszło do rosyjskiego ataku rakietowego. Pociski spadły w centralnym rejonie miasta Winnica. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.