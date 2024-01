Odwołany sędzia Przemysław Radzik już nie będzie orzekał w Poznaniu. Jest decyzja kolegium 

Sędzia Przemysław Radzik decyzją Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu został pozbawiony funkcji orzeczniczej w Sądzie Apelacyjnym. W ubiegłym tygodniu sędzia został odwołany ze stanowiska wiceprezesa sądu. Sam zainteresowany - jak podkreślił we wpisie w mediach społecznościowych - nie przyjmuje tego do wiadomości, bo - jak uważa - decyzja resortu sprawiedliwości została wydana "z rażącym naruszeniem prawa".

A to oznacza, że formalnie wrócił do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Automatycznie "spadły" mu zatem wyznaczone wcześniej wokandy w Poznaniu.

Zmiany kadrowe

Dodał, że zwróci się do wizytatorów i osób pełniących inne funkcje, które na znak protestu z zamiarem odwołania go z funkcji przewodniczącego wydziału podali się do dymisji. - Dla dobra wymiaru sprawiedliwości poproszę ich o cofnięcie swojej decyzji. Mam nadzieję graniczącą z przekonaniem, że to uczynią - przekazał sędzia Krzysztof Józefowicz.